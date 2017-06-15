Губернатор Ставрополья рассказал о компенсациях пострадавшим от наводнения

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пострадавшие от от наводнения получают выплаты из регионального бюджета. Средства из федерального бюджета пока на счета региона не поступили, говорится в комментарии губернатора, опубликованном на официальном сайте.

Ранее сегодня в ходе прямой линии к президенту Владимиру Путину обратилась жительница села Краснокумское. Она пожаловалась, что некоторым пострадавшим от наводнения до сих пор не выплачена положенная финансовая помощь, а ей лично приходится за свой счет собирать документы, чтобы доказать нанесенный паводком ущерб. Она подчеркнула, что никаких компенсаций она не получала.

«Странно, потому что Федерация свои деньги для поддержки пострадавших семей перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопросы своему двойному тезке - губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу (Владимирову) - где деньги?» – приводит «Интерфакс» его слова. Президент напомнил, что пострадавшим должны быть выплачены 10 000 руб. на оперативную поддержку, 50 000 руб. – за частичную утрату имущества, 100 000 руб. – за полную утрату имущества.

«На сегодня в крае компенсации в размере 10 000 руб. проведены для 12 005 человек, в размере 50 000 руб. – для 344 человек, по 100 000 руб. – для 229 человек. Непосредственно в Краснокумском получателями помощи в размере 10 000 руб. до сегодняшнего дня стали 1131 человек. Сегодня – еще 344 человека, среди которых и семья участницы «прямой линии», – говорится в комментарии губернатора.

Владимиров подчеркнул, что «помощь придет ко всем, кто пострадал от стихии», а выдача документов за деньги – «сигнал тревоги». «Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены», – отмечает губернатор. Он также отметил, что выехал в Краснокумское, чтобы лично разобраться в ситуации.