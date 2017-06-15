Новым директором музея «Исаакиевский собор» стал Юрий Мудров

На должность директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» назначен искусствовед Юрий Мудров. Такое решение принял комитет по культуре Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС .

«По итогам проведенного отбора представленных кандидатов комитетом по культуре Санкт-Петербурга принято решение о назначении на должность директора ГМП "Исаакиевский собор" Мудрова Юрия Витальевича, который приступит к работе с 15 июня 2017 г.», - заявили в комитете.