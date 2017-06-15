СКР подозревает в нападении на полицейского на Марсовом поле активиста «Молодежного «Яблока»

Следователи установили подозреваемого в нападении на полицейского на Марсовом поле во время акции 12 июня, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в четверг.

«Установлен 17-летний школьник, который подозревается в том, что 12 июня 2017 г. около 14.00 на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга ударил кулаком по лицу полицейского», - говорится в сообщении СКР.

Между тем, по сообщению «Открытой России», активист «Яблока» подобные обвинения отвергает.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

После несогласованной акции на Марсовом поле 12 июня в отношении неустановленного мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).

Пресс-центр МВД России ранее сообщал, что во время акции оппозиции в Санкт-Петербурге в понедельник были задержаны 500 человек. Всего в акции приняли участие 3500 человек.

По данным пресс-службы Санкт-Петербургского городского суда, по состоянию на вечер четверга районные суды города вынесли решения по 522 административным протоколам. Еще семь обвиняемых предстанут перед судом после выздоровления.