Роспотребнадзор нашел уже более 8000 нарушений в детских лагерях

Специалисты Роспотребнадзора при проверках в 2017 г. выявили в детских оздоровительных лагерях 8600 нарушений, которые, в частности, касались организации питания и размещения детей, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий (в 2017 г.) было выявлено 8600 нарушений санитарно-эпидемиологических требований, касавшихся организации питания, размещения детей, материально-технического оборудования оздоровительных учреждений и нарушений при контроле за организацией водоснабжения. Специалисты Роспотребнадзора контролируют устранение нарушений», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в рамках первой оздоровительной смены свою работу начали около 39 000 учреждений, в которые заехали более 2,7 млн детей. Как отмечается, из 290 учреждений, которые не были готовы к летней оздоровительной смене, не открылись только 5 лагерей. При этом 39 учреждений открылись позже намеченного срока.

Специалисты установили факты организованного отдыха 340 детей в пяти несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора в Тульской, Кемеровской областях, Чувашии и двух в Крыму. Деятельность всех оздоровительных организаций, начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора, приостановлена.