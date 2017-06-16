Бывший управделами президента Кожин дал свидетельские показания в суде

Помощник президента Путина, бывший управделами президента Владимир Кожин 15 июня дал в Останкинском суде Москвы свидетельские показания по делу о мошенничестве при продаже акций ОАО «Квант-Н». Как пишет «Коммерсантъ», допрос проходил в закрытом режиме, корреспондента издания на заседание не пустили, оно ссылается на источники. Адвокаты подсудимых сказали газете, что, по их оценке, показания Кожина были скорее в пользу их клиентов. По разным оценкам, чиновник провел в зале заседания от двух до двух с половиной часов, сначала суд улаживал формальности с документами, затем Кожин отвечал на вопросы обвинения и защиты.

Акции «Кванта-Н», владевшего 12 строениями и участком в 50 га на 3-й Мытищинской улице, 16, в Москве, были переданы в ведение ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) в 2011 г. В апреле 2012 г. они были проданы за 760 млн руб. компании «Темперанс». Следственный департамент МВД считает, что цена акций была занижена на 2 млрд руб. Защита указывает, что арбитраж признал сделку ничтожной, акции были возвращены Росимуществу, а заплаченные за них деньги были обращены в доход государства. По делу проходят бывший директор ФГУП ЦФПО Николай Скрыпников, его заместитель Александр Ведин, экс-гендиректор ОАО «Квант-Н» Андрей Гришин и его заместитель Анна Мягкова, а также руководитель ООО «Темперанс» Станислав Коренков.

Про назначение Скрыпникова во главе ЦФПО Кожин сказал, что был доволен работой бывшего подчиненного, не имел оснований ему не доверять, его профпригодность сомнений не вызывала и были представлены все документы, подтверждающие компетентность Скрыпникова. На вопрос гособвинителя, кто рекомендовал этого назначенца, Кожин не ответил. Также советник заявил, что о создании Николаем Скрыпниковым «какой-то организованной преступной группы» узнал из средств массовой информации, а что касается подготовки сделки с продажей акций «Кванта-Н», то, по словам чиновника, «все документы прошли согласование во всех заинтересованных структурах», в том числе и в правовом управлении управделами президента.