Вице-мэр Курска арестован по обвинению в вымогательстве

Заместителю главы администрации Курска Николаю Зайцеву предъявлено обвинение в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Курской области.

По версии следствия, Зайцев и Дмитрий Волобуев под угрозой применения насилия требовали от руководителя компании, построившей гаражный кооператив в Курске, безвозмездно передать право собственности на 20 гаражных боксов общей стоимостью более 8 млн руб.

«Реализуя свои преступные намерения, они и привлеченные Волобуевым из числа своего окружения Максим Пахомов и Евгений Кожейкин для непосредственного оказания психологического воздействия на собственника при встречах высказывали мужчине угрозы применения насилия и требовали передать указанное имущество. В итоге потерпевшему пришлось подчиниться и заключить с лицом, которое они назвали, фиктивные договоры якобы принятого им участия в долевом строительстве 20 гаражных боксов, а затем подписать акты приема-передачи данных нежилых помещений», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Суд избрал для Зайцева арест в качестве меры пресечения на время следствия. Содержащимся под стражей по обвинению в совершении других преступлений Волобуеву, Пахомову и Кожейкину в ближайшее время также будут предъявлены обвинения.