Поправки о наказании за недопуск скорой помощи к больному прошли первое чтение

Госдума приняла в первом чтении поправки об административной и уголовной ответственности за воспрепятствование доступа врачей к больному, в том числе за отказ пропустить машину скорой помощи. Как сообщает «Интерфакс», максимальное наказание, которое вводится за эти нарушения, - четыре года колонии. Оно предусмотрено для ситуаций, когда из-за действий нарушителя больной умирает или его здоровью причиняется тяжкий вред.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают административное наказание за воспрепятствование оказанию медработником медицинской помощи. Они предусматривают штраф от 4000 до 5000 руб. или административный арест на срок до 15 суток. Также административная ответственность вводится за неоказание медицинской помощи или оказание скорой помощи с нарушением установленных сроков. За это предусматривается штраф в 30 000 руб. и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет.

Уголовное наказание вводится, если врачу мешают оказывать медицинскую помощь, удерживая его, в его адрес высказываются угрозы и если создаются препятствия для доступа к больному. Если в результате здоровью пациента наносится вред средней тяжести, за это предлагается установить штраф в размере до трех заработных плат нарушителя или до 40 000 руб., либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо арест на срок до четырех месяцев.

То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.