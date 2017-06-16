Колокольцев назвал законным «изъятие» мальчика, читавшего «Гамлета» на Арбате

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает законными действия сотрудников полиции в отношении мальчика, читавшего «Гамлета» в центре Москвы. «У нас есть закон, и мы работали строго по закону. В законе четко обозначены и трактованы те действия, которые мы наблюдали, в том числе и по телевизору», — передает RNS слова Колокольцева.

Он также отметил, что слово «задержание» не подходит к данной ситуации. «Это даже слово само "задержание" не применимо в данной ситуации, речь шла об изъятии десятилетнего ребенка из общественного места, ребенка, возле которого отсутствовали родители», — пояснил министр.

Напомним, 27 мая сотрудники полиции доставили в отделение десятилетнего мальчика, который, по словам очевидцев, читал «Гамлета» в районе Арбата. По данным полиции, ребенок просил деньги у прохожих и водителей автомобилей. В отношении отца и мачехи мальчика составлены протоколы.