Совет ЕС продлил на год антироссийские санкции за присоединение Крыма

Совет ЕС по иностранным делам продлил на год – до 23 июня 2018 г. – санкции в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя, говорится в сообщении совета.

В частности, санкциями запрещен импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым или Севастополь (гражданам ЕС и европейским компаниям запрещено приобретать недвижимость в Крыму и финансировать крымские компании), услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, а также экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, нефтегазовой и горной отраслей, говорится в документе.

«ЕС продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и сохраняет свою приверженность в реализации политики непризнания», – отмечается в сообщении.