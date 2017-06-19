ВЦИОМ: россияне стали лучше оценивать экономическую и политическую обстановку в стране

Россияне стали лучше оценивать экономическую и политическую обстановку в стране, а также свою жизнь по сравнению с прошлым годом, сообщают во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В мае все показатели социального самочувствия улучшились. Текущая ситуация в целом оценивается более оптимистично, чем год назад», – отмечают во ВЦИОМе.

В частности, индекс оценок экономического положения страны вырос до 51 пункта, тогда как в январе этого года он был равен 47 пунктам, а в мае прошлого года – 32. Согласно данным опроса, 17% россиян оценивают экономическую ситуацию выше среднего, 23% – ниже, 57% – средне.

Что касается оценки политической обстановки, показатель, начавший снижаться в марте-апреле, в мае вырос до 61 пункта, однако еще не достиг уровня начала года – 64 пункта было в январе. «От пиковых значений 2014 г. (80 пунктов в мае) он также далек, однако выигрывает на фоне результата мая 2016 г. (51 пункт)», – отмечают во ВЦИОМе. «Хорошо» или «очень хорошо» политическую ситуацию в стране оценивают 28% респондентов, «плохо» или «очень плохо» – 17%, «средне» – 50%.

Индекс оценок общего вектора развития страны в мае этого года достиг 62 пунктов (в мае прошлого года – 55 пунктов). Не согласны с тем, что дела идут в правильном направлении, 17% опрошенных, а преимущественно одобряет вектор развития 41%.

Уровень удовлетворенности жизнью россиян составил 50 пунктов, в мае прошлого года он был немного ниже – 48. О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 47%, об обратном – 24%. Индекс социального оптимизма в феврале – мае колеблется в узком диапазоне 62–65 пункта. Ожидания в отношении будущего сегодня куда более оптимистичны, чем были год назад: тогда индекс составлял 52 пункта.

Более четверти граждан (30%) ожидают улучшения жизненной ситуации в отношении себя и своей семьи, втрое меньше – 11% – дают негативный прогноз, 45% считают, что через год будут жить примерно так же, как и сейчас. Что же касается оценки материального положения семьи, показатель этого мая равен показателю прошлого года – 57 пунктов, однако в январе этого года показатель был выше – 62 пункта. По данному вопросу также преобладают средние оценки (61%), а разница между долями положительных (17%) и отрицательных (21%) ответов невелика.