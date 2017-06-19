Явлинский начал сбор подписей за выход России из военных конфликтов

Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский начал сбор подписей за выход России из военных конфликтов.

«Сегодня кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский приехал в Рязань, чтобы дать старт общероссийской кампании "Время вернуться домой", – рассказал руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев. По его словам, кампания пройдет в 50 городах в 40 регионах России.

Во время общения с жителями Рязани Явлинский подчеркнул, что за полтора года сирийской кампании из бюджета было потрачено около 100 млрд руб. «Это 12 годовых бюджетов Рязанской области, 12 лет жизни большого полумиллионного города! Капитальный ремонт всех жилых домов в Рязани стоит 44 млрд, ремонт всех дорог – 5,3 млрд. На эти деньги можно повысить на 30% зарплату учителям, врачам и медсестрам в Рязанской области», – подчеркнул он.

Явлинский отметил, что из-за санкций Россия за три года потеряла 9,5 трлн руб., при том что консолидированный бюджет медицины – 3,5 трлн. Он отметил, что Иран из-за санкций «потерял 20–30 лет в своем развитии».