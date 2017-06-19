Рособрнадзор опубликовал предварительные итоги ЕГЭ

Рособрнадзор подвел предварительные итоги единого государственного экзамена по обществознанию, литературе и физике, выяснилось, что число двоечников существенно снизилось по сравнению с прошлым годом.

«Среднее количество баллов по обществознанию, физике и литературе не ниже прошлого года, это говорит о стабильности экзамена. Что важно - уменьшилось число не преодолевших минимальные границы», - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, по обществознанию снижение до 13,8% с 17,5% в прошлом году, по физике - до 3,8% с 6,1%, по литературе - до 2,9% по сравнению с 4,4% годом ранее.

Экзамены по обществознанию прошли в России 5 июня, по физике и литературе - 7 июня.

Кравцов также заявил, что его ведомство готово к введению обязательного ЕГЭ по истории, но подчеркнул, что такое решение пока не принято.

Он добавил, что вопрос о разделении ЕГЭ по истории на базовый и профильный - это также компетенция Минобрнауки, а не Рособрнадзора.