Путин продлил полномочия Титова на посту бизнес-омбудсмена

Президент России Владимир Путин переназначил Бориса Титова уполномоченным по защите прав предпринимателей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В мае Путин на встрече с Титовым сообщил, что предложит тому продление срока полномочий на этом посту.

Титов занимает пост уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с июня 2012 г. - с момента учреждения этой должности.