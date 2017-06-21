Умер инициатор создания разведотряда «Вымпел»

Служба внешней разведки (СВР) сообщила о смерти бывшего начальника советской нелегальной разведки, генерал-майора в отставке Юрия Дроздова. Он умер 21 июня, передает «Интерфакс». Ему был 91 год.

Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 г. в Минске. Он участвовал в Великой Отечественной войне и дошел до Берлина. В 1956 г. окончил Военный институт иностранных языков, был переведен на работу в КГБ и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника.

По словам руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванов, Дроздов непосредственно участвовал во многих операциях разведки, в том числе в операции по обмену Рудольфа Абеля на американского летчика Пауэрса. Он был резидентом в Китае и США. В ноябре 1979 г. он возглавил нелегальную разведку и руководил ею до ухода в отставку в 1991 г.

Юрий Дроздов был участником афганских событий, инициатором создания и руководителем «Вымпела» - разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения операций за границей в «особый период».