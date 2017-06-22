Президент МОК посулил России санкции за допинг в Сочи

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил The New York Times, что против России будут введены санкции из-за допинга, несмотря на все усилия, которые она в последнее время приняла для борьбы с этими злоупотреблениями. «У нас сложилось впечатление, что кто-то в России думает, что если проблема решается на будущее, то прошлое будет забыто, - сказал Бах. - Но нельзя забыть то, что случилось в Сочи. Мы уже четко дали понять, что за прошлое последует наказание».

Насколько строгим будет наказание, президент МОК пока сказать не может. Он напомнил, что продолжается работа двух комиссий, которые продолжают проверять подозреваемых спортсменов и чиновников с учетом обширных материалов, представленных независимым экспертом Всемирного антидопингового агентства Ричардом Маклареном. Комиссии учтут и недавние реформы России в сфере борьбы с допингом, однако наказание все же последует, сказал Бах. Он выразил надежду, что решение будет принято, самое позднее, к октябрю, до начала квалификационных соревнований к Зимней олимпиаде 2018 г. в Пхёнчхане.