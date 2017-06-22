Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о первых днях Великой Отечественной

На официальном сайте Минобороны России появился специальный раздел, посвященный событиям 22 июня 1941 г. - началу Великой Отечественной войны, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства. Всего цикл содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди которых маршал Советского Союза Иван Баграмян.

В Минобороны рассказали, что обнародованные документы содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, осуществлявших управление в первые дни войны, на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской армии.

В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 г.» и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны, отмечается в сообщении.