Путин сделал замечание Силуанову

Президент Владимир Путин призвал руководство Минфина внимательнее отнестись к оперативности перечисления помощи пострадавшим от стихийных бедствий, не удовлетворившись докладом главы ведомства Антона Силуанова.

В ходе совещания с членами правительства глава государства попросил Силуанова прокомментировать проблему граждан, связанную с задержками перечисления госпомощи пострадавшим от ЧС, которая была озвучена в ходе прямой линии 15 июня.

Силуанов доложил, что по линии его ведомства работа идет в оперативном режиме.

«Перечисления средств пострадавшим гражданам у нас осуществляются и контролируются непосредственно министерством финансов и федеральным казначейством. Казначейству даны необходимые поручения, чтобы эти решения и деньги, которые предусмотрены для выплаты гражданам, перечислялись незамедлительно, как только будет принято соответствующее решение и определены перечни нуждающихся в помощи», - сказал глава Минфина.

«Этот вопрос находится в Минфине на контроле и перечисления осуществляются незамедлительно после принятия всех необходимых решений», - отметил Силуанов.

Путин прервал министра: «Незамедлительно-то не получается, если в день только проведения мероприятия [прямой линии] были перечислены деньги, значит, не незамедлительно».

«Я вас прошу повнимательнее к этому отнестись», - сказал президент.