Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул

Группа депутатов фракции КПРФ в Госдуме во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым предлагает отменить новогодние каникулы и сделать нерабочими днями 31 декабря, 18 марта (День воссоединения Крыма с Россией) и 7 ноября.

Соответствующий законопроект размещен на сайте Госдумы. Он предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс России, обусловленных «практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России».

В пояснительной записке говорится, что «внесение в число нерабочих дней 31 декабря позволит гражданам спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время».

Одновременно законопроектом исключаются из перечня нерабочих дней новогодние каникулы. «По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — поясняют депутаты в документе.

«18 марта — это день воссоединения Крыма с Россией, праздник для всего нашего народа, заслуживающий быть нерабочим днем. Тем более что в Крыму такой праздник есть, но он не распространяется на гражданский персонал Черноморского флота», — также указывается в пояснительной записке.

7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции, события XX в. всемирного значения, оказавшее огромное влияние на ход мировой истории, отмечается в проекте закона.