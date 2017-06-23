В Минобороны рассказали о переброске сил ИГ в Хаму

Террористы группировки ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) перебрасывают боевиков по различным маршрутам в сирийскую провинцию Хама, сообщает Минобороны России.

«Используя темное время суток и сложный рельеф местности, террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.