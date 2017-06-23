Директор ФСБ рассказал депутатам об информационной безопасности

Обсуждение информационной безопасности с директором ФСБ прошло в закрытом режиме, депутаты предложили ему подготовить отдельный отчёт по деятельности западных СМИ еще 19 мая.

Председатель комитета по информполитике Леонид Левин после выступления Бортникова отметил, что оно продемонстрировало реальные вызовы и угрозы в этой сфере. «Они становятся все серьезнее по мере того, как онлайн-технологии активнее входят в нашу повседневную жизнь, внедряются в экономику и используются в предоставлении госуслуг. В этих условиях кибербезопасность, высокий уровень защищенности от хакерских атак становятся одним из ключевых показателей жизнеспособности государства, его информационных систем», - прокомментировал депутат.

По его словам, депутаты обсудили информационную инфраструктуру, недавние инциденты, связанные с так называемым вирусом-вымогателем, степень защищенности страны от хакерских угроз, импортозамещение в сфере программного обеспечения, борьбу с противоправным контентом, в том числе распространяемым террористическими организациями.

Собеседники «Ведомостей» в разных фракциях также отметили, что Бортников говорил о том, что США вкладывает много денег в кибердружины и подчеркивал, что террористы все чаще общаются через закрытые каналы. По словам одного из собеседников, Бортников в выступлении «обошёл тему западных СМИ стороной».