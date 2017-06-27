CNN сообщила об увольнении трех сотрудников после публикации о Скарамуччи и РФПИ

Скандал со снятием публикации CNN о сенатском расследовании деталей встречи советника президента США Дональда Трампа с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым привел к увольнению трех сотрудников телекомпании, сообщается на ее сайте.

«После удаления статьи, размещенной на CNN.com, CNN приняла заявления об увольнении от трех сотрудников, связанных с публикацией», - приводятся слова официального представителя телекомпании. Заявления написали автор статьи Томас Фрэнк, редактор его подразделения Эрик Лихтблау – ветеран The New York Times и обладатель Пулитцеровской премии -, а также руководитель отдела Лекс Харис.

На редакционном собрании сотрудникам объявили, что скандал вокруг публикации не означает, что изложенные в ней факты не верны. Речь идет о нарушении стандартов телекомпании и процедур, предшествующих публикации. В тексте содержалась ссылка лишь на один анонимный источник информации. Резонансные истории обычно проверяются несколькими отделами на соответствие журналистским стандартам, на то, верно ли изложены факты, также оценивается вероятность юридических рисков.