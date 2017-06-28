Володин: списание Россией долгов Киргизии направлено на укрепление стратегического партнерства

Решение президента России Владимира Путина о списании долгов Киргизии будет способствовать укреплению стратегического партнерства и развитию отношений с республикой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Киргизии Чыныбаем Турсунбековым в Бишкеке. Он также отметил, что списание долгов «говорит о том, что мы думаем о будущем».

20 июня министры финансов России и Киргизии Антон Силуанов и Адылбек Касымалиев подписали в Москве протокол к соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед РФ по ранее предоставленным кредитам. Протокол предусматривает списание всего долга Киргизии на сумму в $240 млн.

«Для нас республика - стратегический партнер, и это подчеркивают наши лидеры. Наша задача - обеспечить законодательную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и реализовать их на благо граждан», - добавил спикер Госдумы.

Кроме того, по его мнению, решение о списании долгов Киргизии свидетельствует о том, что отношения РФ и Киргизии строятся «не на какой-то выгоде, а на основе дружбы и сотрудничества, понимания».