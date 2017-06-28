Шесть претендентов на пост новгородского губернатора подали документы в облизбирком

Шесть претендентов на пост губернатора Новгородской области сдали документы в региональный избирком, вопросы о регистрации начнут решаться с конца июля, сообщили «Интерфаксу» в избирательной комиссии.

Документы представили 46-летняя помощник депутата Госдумы Ольга Ефимова (КПРФ), 63-летний начальник областного управления Гостехнадзора Николай Захаров («Патриоты России»), 45-летний депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР), 37-летний врио губернатора области Андрей Никитин («Единая Россия»), 52-летний замдиректора ООО «Призма» Михаил Панов («Справедливая Россия») и 43-летняя председатель Собрания коренных новгородцев Анна Черепанова («Яблоко»).

Выдвижение претендентов на пост губернатора началось 15 июня и завершится в 18.00 4 июля. Вопросы о регистрации претендентов в качестве кандидатов будут решаться после 26 июля, уточнили в избиркоме.

Губернаторские выборы по решению облдумы пройдут в регионе 10 сентября.

Они проводятся досрочно в связи с тем, что 13 февраля текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы региона Сергея Митина, который руководил областью с 2007 г.

Врио губернатора В.Путин назначил руководителя Агентства стратегических инициатив Никитина.