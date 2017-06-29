Британский авианосец «Королева Елизавета» в Минобороны назвали «удобной морской целью»

В Минобороны России ответили на заявление британского военного ведомства о превосходстве его нового авианосца «Королева Елизавета» над российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Представитель российского ведомства Игорь Конашенков обвинил британского министра Майкла Фэллона в «откровенном незнании военно-морской науки».

В официальном заявлении Минобороны, поступившем в редакцию «Ведомостей», «Королева Елизавета» называется «авиаматкой». «Так же, как и у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением «Гранит», британский авианосец – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», - подчеркнул Конашенков.

В связи с этим российский генерал-майор посоветовал британским коллегам в интересах их флота «в открытом море не демонстрировать «красоту» своего авианосца ближе нескольких сотен миль от «дальнего родственника».

Ранее Фэллон называл «Адмирала Кузнецова» «ветхим» (цитата по The Telegraph) российским перевозчиком и высказывал предположения, что российские суда будут шпионить за новым британским авианосцем. «Русские намерены собирать разведданные о наших кораблях. Это обычное дело. Мы будем предпринимать все меры предосторожности, чтобы убедиться, что они не слишком близко», - заявлял Фэллон. При этом он выразил надежду, что российские военные будут восхищаться «Королевой Елизаветой».