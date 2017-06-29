Несовершеннолетний водитель протаранил ворота президентского дворца в Бразилии

В Бразилиа задержан несовершеннолетний, который на автомобиле пробил ворота резиденции президента страны - дворца Алворада. Как передает АР, об этом сообщила пресс-служба президента. Инцидент произошел 28 июня около 19.00 по местному времени.

Охрана дворца увидела автомобиль, который на большой скорости приближался к резиденции. На предупредительные выстрелы часовых водитель не отреагировал. Машина остановилась, когда охранники начали стрелять уже по ней. Водитель не пострадал. Он передан полиции.

АР сообщает, что из официального пресс-релиза неясно, находился ли Мишел Темер в резиденции в момент инцидента. ВВС утверждает, что президента во дворце не было. Бразильские СМИ опубликовали фотографии снесенных ворот ограды дворца и отстрелянных гильз.

В начале этой недели генпрокурор Бразилии Родригу Жано предъявил Темеру обвинение в получении многомиллионных взяток. По версии следствия, глава государства брал деньги от руководителя крупной компании по производству мяса JBS – Жоэсли Батисты. Сам президент ранее неоднократно отрицал какие-либо нарушения закона. Обвинительное заключение было представлено Верховному суду, суд передал его в парламент, депутатам предстоит решить, следует ли начинать судебный процесс над президентом.