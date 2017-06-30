На электростанции во Флориде произошел взрыв

Два человека погибли в результате взрыва на крупной угольной электростанции, расположенной рядом с американским городом Тампа (штат Флорида), еще четыре человека получили серьезные ранения. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на электростанции Big Bend на пляже Аполло накануне около 16.20 по местному времени (22.20 мск). Прибывшие на место спасатели обнаружили шестерых человек с сильными ожогами, двое из них скончались, четверо доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Электростанция принадлежит компании Tampa Electric. Там сообщили, что взрыв произошел, когда рабочие проводили «текущее обслуживание» шлакового резервуара. «Мы выясняем, что произошло», — сказала пресс-секретарь компании Чери Джейкобс.