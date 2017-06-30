МВД предлагает «перенаправлять» мигрантов на Дальний Восток

МВД подготовило Концепцию миграционной политики на 2018–2020 гг., которая предполагает перенаправление мигрантов на Дальний Восток. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

Необходимость обновления концепции авторы объясняют «политической нестабильностью в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения. Одной из важных целей МВД считает «обеспечение миграционного потока на территорию Дальнего Востока и Байкальского региона России». Для приезжающих предлагается создать инфраструктуру, упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам, увеличить подъемные для россиян до 1 млн руб.

Предполагается также передача МВД права по адаптации мигрантов. Это может привести к конфликту между министерством и Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), которое также претендует на эти полномочия. Источник «Ъ», близкий к администрации президента, допускает, что в итоге миграционная служба может быть воссоздана как отдельное ведомство.

По данным МВД, в 2012–2016 гг. количество мигрантов в РФ удвоилось по сравнению с 2007–2011 гг., при этом доля внутренних мигрантов составила 88%, а внешних — 12%.