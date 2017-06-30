В Японии начался судебный процесс против бывшего руководства АЭС «Фукусима-1»

В японской столице начался судебный процесс в отношении трех бывших руководителей компании TEPCO — оператора аварийной АЭС «Фукусима-1», сообщает агентство Associated Press.

Бывшее руководство компании обвиняют в том, что в 2011 г. оно не приняло необходимых превентивных мер по обеспечению безопасности, несмотря на то что было предупреждено о возможности затопления станции в случае большого цунами.

Обвиняемые 77-летний экс-председатель совета директоров ТЕРСО Цунэхисе Кацумате и бывшие вице-президенты компании 66-летний Сакаэ Муто и 71-летний Итиро Такэкуре своей вины не признают. По их словам, они не могли предсказать масштабы цунами и предупредить последствия.

Гособвинение считает, что трое подсудимых имели доступ ко всей информации и исследованиям, в которых оценивались риски цунами. «Если бы они должным образом исполнили свои обязанности по обеспечению безопасности, то авария бы не случилась», — заявил прокурор.

В марте 2011 г. у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Волна обрушилась на АЭС «Фукусима-1», что привело к масштабной аварии.