Восемь человек погибли в результате взрыва в Дамаске, 12 ранены

Жертвами взрыва в Дамаске стали восемь человек, еще 12 получили ранения, сообщает Associated Press. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Местная полиция преследовала три автомобиля, за рулем которых были террористы. Два из них были остановлены, третьему автомобилю удалось попасть на территорию города. После того как смертника окружили на площади Тахрир, он устроил взрыв.

По данным агентства, серьезный ущерб был нанесен во время взрыва близлежащим зданиям. Сообщается, что два других террориста тоже подорвали себя.