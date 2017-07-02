Кадыров прокомментировал решение бундестага разрешить однополые браки

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал легализацию однополых браков в Германии. «Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет. В крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину дети», — написал Кадыров в Instagram.

30 июня бундестаг принял законопроект о полном и равноправном признании однополых браков. «За» проголосовали 393 депутата, «против» — 226, четверо воздержались.

Канцлер и председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель голосовала против. Потом она объяснила, что для нее брак, в соответствии с конституцией страны, - это союз мужчины и женщины.