В Лондоне прошел многотысячный митинг против политики правительства

Тысячи людей в Лондоне вышли сегодня на антиправительственный митинг, сообщает телерадиокомпания BBC. Они выступают против экономической политики правительства Великобритании. Акция протеста прошла в центре города, затем протестующие двинулись к Парламентской площади.

По данным телерадиокомпании, акция была организована группой активистов, выступающих против политики жесткой бюджетной экономии, проводимой правительством консерваторов.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин принял участие в митинге, выступив перед участниками демонстрации. «Правительство тори отступает, политика жесткой экономии отступает, экономические аргументы этой бюджетной политики тоже отступают», — сказал Корбин в своем выступлении.

Как передает BBC, многие из участников акции держали плакаты с надписью «Правосудие для Grenfell». Grenfell Tower — название недавно сгоревшего в Лондоне высотного дома, при пожаре погибли 80 человек.