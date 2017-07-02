Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета

Министерство иностранных дел Китая выразило протест США в связи с заходом американского эсминца Stethem в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа.

«2 июля американский эсминец Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод. Китайская сторона выражает американской стороне недовольство и решительный протест в связи с этими действиями», — говорится в сообщении.

Китай также призвал американскую сторону в дальнейшем отказаться от подобных провокаций. «Китай будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета», — отмечается в сообщении.