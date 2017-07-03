«Коммерсантъ»: Испытания баллистической ракеты «Сармат» отложены

Бросковые испытания новейшей жидкостной баллистической ракеты «Сармат», изначально планировавшиеся еще на 2016 г., теперь откладываются на четвертый квартал 2017 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий ракетостроительной отрасли и офицера Минобороны, близкого к командованию ракетных войск стратегического назначения (РВСН). «Постараемся к этому моменту довести изделие до ума, проведя цикл испытаний на стендах», - приводит издание слова одного из своих собеседников. Официальных комментариев ситуации нет.

В 2017 г. испытания переносились как минимум трижды. Изначально они планировались на март, но к этому времени не были завершены работы по оборудованию шахтной пусковой установки на полигоне космодрома Плесецк. Сроки сдвинулись на апрель, но тогда в ходе прочностных испытаний на Красноярском машиностроительном заводе проблемы возникли с самой ракетой. На устранение неисправностей было отведено 2 месяца, но и в июне испытания проведены не были.

К концу 2017 г. «Красмаш» должен собрать три «Сармата» с макетом вместо боевой части. В ходе бросковых испытаний проверяется работа порохового стартового ускорителя, который выталкивает ракету из шахты на высоту около 30 метров, а также собирается информация о ее поведении после выхода из установки. В Минобороны ожидают постановки «Сармата» на вооружение в 2019–2020 гг. Эти ракетные комплексы должны быть развернуты в Ужурской и Домбаровской дивизиях РВСН – в Красноярском крае и Оренбургской области. Они должны заменить самую мощную в мире стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В «Воевода».