В Авиньоне восемь человек получили ранения при стрельбе у мечети

В Авиньоне вечером в воскресенье двое неизвестных в масках открыли стрельбу по людям, выходящим из мечети на улице Барселоны. Это сообщает La Provence со ссылкой на свидетельства очевидцев и данные полиции. Ранения получили не меньше восьми человек. Полиция исключила версию теракта.

Нападение было совершено около 22.30, пишет издание. Стрелявшие приехали к мечети в Renault Clio. У одного из них было длинноствольное оружие, у второго - короткоствол. После того, как они открыли стрельбу, толпа разбежалась. Стрелявшие также покинули место происшествия. Их ищут.

Прокуратура Авиньона предполагает, что это могла быть разборка в молодежной среде.

29 июня был арестован мужчина, который пытался на автомобиле въехать в толпу людей рядом с мечетью в пригороде Парижа Кретее. Тогда никто не пострадал.

В ночь на 19 июня в Лондоне фургон наехал на людей, выходивших из мечети на улице Севен Систерс. Погиб один человек, а еще десять пострадали.