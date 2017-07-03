18 человек пропали без вести после ДТП с автобусом в Баварии

В Баварии рейсовый автобус столкнулся на автобане 9 с грузовиком и загорелся. 18 пассажиров считаются пропавшими без вести, полиция не может исключить, что они погибли, сообщает Deutsche Welle. Всего в автобусе было 48 человек, в том числе два водителя. 30 человек получили травмы, в том числе тяжелые. Представитель полиции подчеркнул, что допускает, что некоторые пассажиры могли успеть выскочить из автобуса и находятся где-то в лесу неподалеку, их надеются найти еще живыми. Затем в полиции заявили, что много людей все же погибло, передает АР.

Трагедия случилась около 7.00 в понедельник по местному времени. Автобус с жителями Саксонии ехал с севера Германии в сторону Нюрнберга. В районе коммуны Штаммбах он столкнулся с медленно идущим грузовиком, следует из сообщения полиции.

Движение по автобану 9 после ДТП полностью перекрыто в южном направлении. На месте аварии работало около 100 пожарных, 75 спасателей, многочисленные сотрудники полиции, сообщает радиостанция BR.de. Туда же прилетало несколько вертолетов экстренных служб.

После полудня на месте трагедии должны побывать министр транспорта Германии Александер Добриндт и министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман.