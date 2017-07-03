Разыскиваемый МУСом президент Судана в августе посетит Россию

Разыскиваемый Международным уголовным судом президент Судана Омар Хасан аль-Башир в будущем месяце посетит Россию. Как сообщает Reuters, это объявил МИД Судана. Министерство объяснило, что визит пройдет по приглашению президента России Владимира Путина. Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, региональные и мировые проблемы.

Визит намечается на вторую половину августа.

Аль-Башир стал первым действующим главой государства, на арест которого в марте 2009 г. МУС выдал ордер. Президент обвиняется в преступлениях против человечности в связи с событиями в Дарфуре.