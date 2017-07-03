Во Франции задержаны двое ультраправых за угрозы убивать мигрантов

Во Франции за угрозы в соцсетях убивать мигрантов задержаны два молодых человека, разделяющие идеологию ультраправых и восхваляющие Брейвика. Как сообщает Figaro, в департаменте Буш-дю-Рон на юго-востоке страны задержан 21-летний юноша, который угрожал онлайн «взяться» за «мигрантов», «черных», «джихадистов» и «ракалью» (этим словом в 2005 г. тогдашний министр внутренних дел Николя Саркози назвал участников беспорядков в предместьях Парижа). Его задержали 27 июня, допросили 1 июля и временно арестовали, сообщил изданию источник в правоохранительных органах. О его же задержании сообщало Franceinfo.

Независимо от него в среду был задержан 23-летний юноша из Аржантея. На допросе в субботу он заявил, что планировал застрелить президента Эммануэля Макрона на параде 14 июля на Елисейских полях и вообще убивать «мусульман, евреев, черных и гомосексуалов». Спецслужбы его заметили, когда в чате на сайте видеоигры он рассказал, что хочет купить огнестрельное оружие типа автомата Калашникова, чтобы совершить покушение. При задержании он угрожал полицейским кухонным ножом.

Обоими делами занимается контр-террористическое подразделение.