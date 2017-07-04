Обвинение требует 12 и 11 лет для фигурантов дела о хищении 1,5 млрд рублей у РСХБ и «Росагролизинга»

В Правобережном суде Липецка гособвинение попросило длительные сроки заключения для Сергея Бурдовского и Игоря Коняхина, которые обвиняются в хищении более 1,5 млрд руб. у Россельхозбанка (РСХБ) и «Росагролизинга» (РАЛ) через фиктивные проекты строительства спиртзавода, молочных ферм и элеватора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников процесса. Газета напоминает, что речь идет о громком «деле "Росагролизинга", по которому свидетелем проходит бывший руководитель этой компании и Минсельхоза Елена Скрынник, а также губернаторы Воронежской и Липецкой областей Алексей Гордеев и Олег Королев. Организатором мошеннических схем следствие считает бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских. Приговор по делу будет оглашен 12 июля.

Бизнесменам Коняхину и Бурдовскому вменяется мошенничество в особо крупном размере, прокуратура попросила для Коняхина 12 лет колонии, для Бурдовского – 11. Бурдовский отказался от последнего слова, а Коняхин, вслед за защитой обвиняемых, попросил переквалифицировать обвинение на мошенничество в сфере предпринимательства, указав, что их менеджерские ошибки – это следствие именно бизнес-процессов, а не грубого криминального обмана. Об этом изданию рассказал очевидец заседания.

По версии обвинения, еще в 2007 г. участники мошеннической схемы передали на подконтрольное Сергею Бурдовскому ООО «Центральная водочная компания» 265 млн из 573 млн руб., которые «Росагролизинг» дал им на строительство спиртзавода в Липецкой области. Второй эпизод описывает хищение у «Росагролизинга» 243 млн руб., предназначенных для строительства молочной фермы в Рязанской области. Третий эпизод касается вывода на подконтрольные фирмы элеватора в Липецкой области, построенного на 331,5 млн руб. от «Росагролизинга». После того как дело взяли в свое производство следователи регионального УФСБ, в нем появились «банковские эпизоды», в которых речь идет о хищении около 500 млн руб. у РСХБ через невозвратные кредиты четырем подставным фирмам. Сначала главным фигурантом в этой части была экс-руководитель филиала РСХБ Галина Блудова, однако в итоге это преступление также вменили бизнесменам Бурдовскому и Коняхину, пишет газета.