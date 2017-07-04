Госдума начнет вызывать на правительственный час министров вместе с вице-премьерами

Госдума меняет формат проведения правительственного часа - теперь министр будет выступать вместе с вице-премьером, курирующим его сферу деятельности. Первый раз такая схема будет применена 12 июля, сообщил по итогам Совета Думы первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«У нас будет тема - О состоянии и совершенствовании межбюджетных отношений. Ранее был приглашен на этот правительственный час министр финансов Антон Германович Силуанов, сегодня Совет Думы принял решение пригласить курирующего заместителя председателя правительства, Дмитрия Николаевича Козака, на это заседание», - сказал он.

Он уточнил, что пройдут два выступления - это «некий новый формат рассмотрения вопросов в рамках правительственного часа».