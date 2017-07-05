43% россиян считают, что порядок в СССР был невозможен без репрессий

Более двух третей (68%) россиян считают несправедливыми судебные решения по делам репрессированных, справедливыми - лишь 16%, показал опрос ВЦИОМ. 43% опрошенных заявили, что без репрессий было невозможно сохранить порядок в СССР.

Опрос показал также, что только 24% россиян знают о том, что их родственники подвергались репрессии. «Довольно немного из ныне живущих россиян знают, что их предки были репрессированы», - сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. 71% опрошенных заявили, что их родственники не подвергались репрессиям, 5% затруднились ответить.

Всероссийский опрос об отношении к массовым репрессиям сталинского режима - первый совместный проект Музея истории ГУЛАГа, Фонда Памяти и ВЦИОМ. В общероссийском телефонном опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет из почти 500 городов, поселков и сел. Опрос проводился в течение трёх дней. Объем выборки составил 1800 респондентов.