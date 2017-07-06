Полномочия по выдаче виз госдеп рекомендует передать министерству нацбезопасности

Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон рекомендовал передать полномочия по выдаче виз и паспортов от внешнеполитического ведомства министерству национальной безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на внутриведомственный доклад госдепартамента. Соответствующее исследование проводилось специально нанятой консалтинговой фирмой Insigniam Holding LLC. 110-страничный документ базируется на опросах 35 386 сотрудников госдепа и 300 интервью с представителями министерства нацбезопасности.

Тиллерсон указал, что перераспределение полномочий может привести к сокращению бюджета его ведомства на 30%, а также повысит безопасность на границах.

Также в докладе содержится рекомендация увеличить предельные сроки дипломатических загранкомандировок до 1 года и обеспечить преемственность между вновь прибывшими и отъезжающими дипломатами.