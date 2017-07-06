СКР раскрыл дело об убийстве мэра Сергиева Посада Душко

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) арестовали банду из 10 человек, участники которой причастны к убийствам в Москве и Подмосковье, в том числе мэра Сергиева Посада Евгения Душко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При расследовании убийства Душко сотрудники СКР вышли на след банды Константина Пискарева, который известен под прозвищем «Костя Большой». По данным следствия, он создал эту банду в 1999 г., в нее вошли также Сергей Александров, Сергей Безруков, Александр Замятин, Денис Земцов, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин, Игорь Сарьян, Андрей Столяров, Дмитрий Юров и др. Деятельность банды была пресечена в 2016 г. после задержания ее участников, сообщает СКР.

По данным следствия, члены преступной группировки на территории Москвы, Московской области и других регионов совершили не менее 18 убийств, в том числе Евгения Душко. Их жертвами становились люди, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с ее лидером, не соглашались с его требованиями в части предпринимательской деятельности.

По данным следствия, так же произошло и в случае убийства Евгения Душко.

Следователи сообщили, что утром 22 августа 2011 г. Пискарев на автомобиле, за рулем которого был Безруков, прибыл к месту жительства Душко. Преступники дождавшись, когда Душко выйдет из дома и сядет в автомобиль, тогда Пискарев подошел к нему и произвел не менее семи выстрелов из пистолета.