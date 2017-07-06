Васильева обещает девятиклассникам обязательное устное собеседование по русскому языку

Устное собеседование по русскому языку станет обязательным для школьников, которые пойдут в девятые классы в этом году, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«Что касается ГИА (государственная итоговая аттестация), аттестации после девятого класса, - в этом направлении нам придется работать. Вы знаете, что со следующего года допуском к четырем экзаменам после 9 класса станет обязательным собеседование по русскому языку», - сказала Васильева на заседании комитета Госдумы по образованию и науке. Она добавила, что в ближайшее время министерство направит в комитет предложения о том, как именно будут проходить такие собеседования в школах.