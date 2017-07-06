Профильный комитет рекомендовал отклонить законопроект о запрете бэби-боксов

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете деятельности по организации анонимного оставления новорожденных детей в бэби-боксах.

Законопроектом предлагалось внести изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка», предусматривающие запрет деятельности по организации анонимного оставления детей. Одновременно разработчики законопроекта предлагали дополнить кодекс об административных правонарушениях статьей, предусматривающей административную ответственность юрлиц за такую деятельность в виде административного штрафа в размере от 1 до 5 млн руб. либо в виде приостановления деятельности юрлица на срок до 90 суток.

Минздрав поддержал инициативу о запрете бэби-боксов. «Министерство здравоохранения принимало участие во многих площадках по обсуждению этого проекта, мы видели те прогнозируемые позитивы, которые предполагались, когда эта система вводилась», — говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В РПЦ отметили, что «на протяжении ряда лет в России существовало лишь несколько бэби-боксов и их выведение за рамки правового поля ничего кардинально не поменяет».

Вице-премьер Ольга Голодец говорила, что надо обдуманно подходить к проблеме, связанной с бэби-боксами. «Оставление детей в бэби-боксах — это вопиющий случай. Надо подумать, как сделать так, чтобы детей, которые оказались никому не нужными, общество своевременно подхватывало, чтобы сохранить им жизнь и дать будущее», — отмечала она.

По мнению уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, нужно сосредоточиться на помощи молодым мамам и многодетным семьям.