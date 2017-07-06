Профильный комитет не поддержал законопроект о запрете суррогатного материнства

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект сенатора Антона Белякова о запрете суррогатного материнства в России.

Проект закона предусматривал запрет «суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».

Первый зампредседателя комитета Ольга Окунева отметила, что в законодательстве есть «все те нормы, которые позволяют этот вопрос урегулировать».