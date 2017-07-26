Иран прокомментировал инцидент с патрульным кораблем ВМС США в Персидском заливе

Патрульный корабль ВМС США Thunderbolt сделал два выстрела в направлении иранского военного корабля, который быстро и опасно к нему приближался, и не отвечал на запрос о переговорах. В результате никто не пострадал, сообщает The Washington Post со ссылкой на американские военные источники. В Тегеране заявили, что это американский корабль допустил опасное сближение с иранским катером и сделал это целях провокации.

Инцидент прокомментировал отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Сегодня утром американский корабль сблизился с патрульным катером КСИР, которое проводило патрулирование в международных водах на севере Персидского залива и с целью провокации и устрашения дважды выстрелил в воздух», - цитирует его агентство ИРНА. Катер не обратил внимания на этот «провокационный и непрофессиональный шаг и продолжил свою миссию». «Через некоторое время американский корабль покинул район», - пишется в заявлении.

Источник в Пентагоне сообщил The Washington Post, что в результате никто не пострадал и что это был изолированный инцидент. Другие источники издания сообщили, что инцидент случился, когда патрульный корабль Thunderbolt вместе с другими кораблями ВМС США и антиигиловской коалиции участвовал в ежедневных учебных маневрах. По их словам, иранский катер совершил «опасное и непрофессиональное» действие, нарушив общепризнанные международные морские правила.

Военный источник Military.com сообщил что это произошло в Персидском заливе.