Режим чрезвычайной ситуации введен в Ханты-Мансийском автономном округе из-за пожаров

Исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин подписал распоряжение о введении на территории автономного округа режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чрезвычайная ситуация, связанная с пожарами, возникла на территориях Березовского и Белоярского районов.

В окружном департаменте недропользования и природных ресурсов агентству «Интерфакс-Урал» сообщили, что к утру 26 июля в регионе зарегистрировано 35 лесных пожаров на площади около 4000 га.

«Из этих пожаров 28 - действующие, семь локализованы, угрозы населенным пунктам нет», - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 23 июля в Белоярском районе был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Кроме того, особый противопожарный режим действует в Октябрьском, Ханты-Мансийском и Березовском районах.

Режим ЧС из-за природных пожаров действует также в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе.