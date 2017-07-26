Ростуризм призывает россиян быть осторожными из-за пожаров на Сицилии

Ростуризм рекомендует российским туристам, посещающим остров Сицилия, избегать зоны природных пожаров, сообщают в пресс-службе ведомства.

«В связи с распространением лесных пожаров на юге Италии (остров Сицилия) Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся на территории региона, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что чрезвычайное положение на острове не объявлено, в крупных туристических зонах сохраняется нормальная обстановка.