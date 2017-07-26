ЕС уточнил мотивировку введения санкций против Ротенберга

Евросоюз скорректировал мотивировку включения в санкционный список Аркадия Ротенберга, сообщает «Интерфакс». Это решение Совета ЕС опубликовано в официальном журнале Евросоюза. 30 ноября 2016 г. суд ЕС признал санкции против Ротенберга частично необоснованными. Необоснованными суд счел санкции за период с июля 2014 г. по март 2015 г., но подтвердил действие ограничительных мер за период с марта 2015 г. по сентябрь 2016 г.

В первой редакции мотивировки говорилось, что Ротенберг - «давний знакомый президента Путина и его бывший спарринг-партнер по дзюдо», напоминает «Интерфакс». Теперь он назван «известным российским бизнесменом, который имеет тесные личные связи с президентом Путиным».

Также из обоснования исключено упоминание, что бизнесмен частично обязан своими доходами админресурсу. Первоначально утверждалось, что состояние Ротенберг нажил в период пребывания Путина у власти, а его «экономический успех» связан с «благосклонным» отношением лиц, принимающих решения, в особенности в сфере госконтрактов, напоминает агентство. «Он извлек выгоду из близких отношений с лицами, принимающими решения, получив важные контракты от государства и госпредприятий. Его компании, в частности, получили несколько высокодоходных контрактов в рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи», - цитирует «Интерфакс».

Теперь в мотивировке говорится: «Начиная с марта 2014 г. Ротенберг или его компании получили госконтракты на сумму свыше $7 млрд. В 2015 г. Ротенберг возглавил ежегодный рейтинг госконтрактов по их суммарной стоимости, получив контракты от российского правительства на 555 млрд руб.». «Многие из этих контрактов получены без формальных конкурентных процедур», - говорится в новом обосновании.

В обосновании включения в санкционный список осталось участие компании Ротенберга «Стройгазмонтаж» в строительстве Керченского моста, а также упоминание проекта «Детям России: адрес - Крым», реализованного ИД «Просвещение» (в мотивировке сказано, что предприниматель возглавляет его совет директоров, представитель Ротенберга сообщил, что в июне текущего года он вышел из совета, продав акции «Просвещения»).