Минобрнауки впервые потребовало от вуза вернуть многомиллионный мегагрант

Минобрнауки впервые потребовало от вуза вернуть государственный мегагрант в 22,5 млн руб., утверждая, что получатели гранта не выдали обещанные результаты. Как пишет «Коммерсантъ», возврата денег министерство требует от МИФИ, который в конце 2011 г. выиграл грант на создание лаборатории электромагнитных методов производства новых материалов. В совете министерства по грантам решили, что не выполнены условия предоставления мегагранта: руководитель лаборатории, гражданин США Евгений Олевский проработал в России меньше, чем требовалось по договору, а МИФИ не перечислил лаборатории деньги.

Группа под руководством Олевского получила из бюджета 150 млн руб. на 2011–2013 гг. В 2013 г. они отчитались о выполнении мегагранта. В 2013 г. лаборатория Олевского вместе с МИФИ подала заявку на продление мегагранта. По дополнительному соглашению с Минобрнауки государство в 2014 г. выделяло лаборатории 22,5 млн руб., а в 2015 г. столько же должен был предоставить МИФИ из внебюджетных источников. Если вуз не выплатит свою долю, ему придется вернуть государству и бюджетные деньги, следовало из соглашения. Участник проекта Евгений Григорьев сообщил газете, что в 2014 г. лаборатория истратила 19,6 млн руб. гранта, а в 2015 г. МИФИ не перечислил лаборатории денег, предложив ей искать средства самостоятельно. Работа стала замедляться. На остаток от транша 2014 г. лаборатория доработала до конца 2015 г.

Хотя совет по грантам решил, что условия выделения мегагранта не выполнены (вуз не перечислил деньги, а Олевский проработал в России меньше, чем полагалось), но соглашение продлили на 2016 г., чтобы МИФИ и лаборатория смогли закрыть долги. В конце 2016 г. независимые эксперты положительно оценили работу лаборатории по проекту и решили, что все задачи выполнены. Однако в апреле 2017 г. совет по грантам признал проект «нерезультативным» из-за «невыполнения ведущим ученым обязательств по личному присутствию в вузе» и потребовал от МИФИ вернуть 22,5 млн руб., выделенные в 2014 г.

Ученые утверждают, что все проблемы возникли из-за отказа МИФИ профинансировать работу лаборатории. В ректорате назвали позицию ученых иждивенческой и заявили, что лаборатория должна зарабатывать сама.

Минобрнауки сейчас разрабатывает механизм возврата мегагранта в бюджет: это может коснуться всех сотрудников МИФИ, которых уже предупредили о возможном урезании зарплат.